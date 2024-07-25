Кошелев Кузьма Ефимович
Место рожденияЯркуль, Купинского района, Новосибирской области
Дата рождения1870
Дата смерти1920
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Кошелев Ефим Антонович
Мать: Палагея Дорофеевна
Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1895
Сын: Кошелев Тимофей
Мать ребёнка: Серафима Федоровна
Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
23.03.1897
Дочь: Доросида
Мать ребёнка: Серафима Федоровна
Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
09.08.1903
Мать ребёнка: Серафима Федоровна
Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
01.12.1904
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Серафима Федоровна
Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Смерть
1920