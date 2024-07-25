Кошелев Кузьма Ефимович 1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кошелев Кузьма Ефимович

Место рождения

Яркуль, Купинского района, Новосибирской области

Дата рождения

1870

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Кошелев Ефим Антонович

Мать: Палагея Дорофеевна

Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1895

Сын: Кошелев Тимофей

Мать ребёнка: Серафима Федоровна

Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
23.03.1897

Дочь: Доросида

Мать ребёнка: Серафима Федоровна

Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
09.08.1903

Сын: Кошелев Андрей Кузьмич

Мать ребёнка: Серафима Федоровна

Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
01.12.1904

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Серафима Федоровна

Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Смерть
1920

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