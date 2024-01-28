Котомина Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котомина Валентина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котомин Юрий Яковлевич

Рождение ребёнка
1961

Сын: Котомин Борис Юрьевич

Отец ребёнка: Котомин Юрий Яковлевич

Рождение ребёнка
19.03.1965

Дочь: Ушакова (Котомина) Лариса Юрьевна

Отец ребёнка: Котомин Юрий Яковлевич

Смерть
2007

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