Котомина Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1961
Отец ребёнка: Котомин Юрий Яковлевич
Рождение ребёнка
19.03.1965
Дочь: Ушакова (Котомина) Лариса Юрьевна
Отец ребёнка: Котомин Юрий Яковлевич
Смерть
2007