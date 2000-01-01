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Crawshay Susannah

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Место рождения

Newcastle, Northumberland

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Около 1876 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Newcastle, Northumberland
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Wesley Matthew

Отец ребёнка: Crawshay Edmond

Newcastle, Northumberland
Место жительства
1891
Bensham Hall Lodge, Gateshead, Gateshead, England
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Crawshay Edmond

Смерть
Неизвестно
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