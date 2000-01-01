Crawshay Susannah
Место рожденияNewcastle, Northumberland
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Newcastle, Northumberland
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Wesley Matthew
Отец ребёнка: Crawshay Edmond
Newcastle, Northumberland
Место жительства
1891
Bensham Hall Lodge, Gateshead, Gateshead, England
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Crawshay Edmond
Смерть
Неизвестно