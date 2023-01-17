Терентьев Анатолий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьев Анатолий Николаевич

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Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

?.02.1918

Дата смерти

18.11.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1918

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
18.11.1988
Сызрань, Сызрань, Самарская область
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