Прокофьев Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокофьев Николай Федорович

Прокофьев Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокофьев Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Прокофьева Антонина Лукинишна

Рождение ребёнка
03.12.1930

Сын: Прокофьев Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Прокофьева Антонина Лукинишна

Рождение ребёнка
11.11.1933

Сын: Прокофьев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Прокофьева Антонина Лукинишна

Рождение ребёнка
1943

Сын: Прокофьев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Прокофьева Антонина Лукинишна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.