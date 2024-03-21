Прокофьев Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокофьев Виталий Николаевич
Мать ребёнка: Прокофьева Антонина Лукинишна
Рождение ребёнка
03.12.1930
Сын: Прокофьев Юрий Николаевич
Мать ребёнка: Прокофьева Антонина Лукинишна
Рождение ребёнка
11.11.1933
Сын: Прокофьев Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Прокофьева Антонина Лукинишна
Рождение ребёнка
1943
Сын: Прокофьев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Прокофьева Антонина Лукинишна
Смерть
Неизвестно