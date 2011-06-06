(Токарева) Валентина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Токарева) Валентина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1928

Дата смерти

06.06.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баширов Мусса Нигматулович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баширов Мусса Нигматулович

Домна, Еравнинский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
06.06.2011
Турунтаево, Прибайкальский муниципальный район, Республика Бурятия
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