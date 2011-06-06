(Токарева) Валентина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1928
Дата смерти06.06.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баширов Мусса Нигматулович
Бракосочетание
Неизвестно
Домна, Еравнинский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
06.06.2011
Турунтаево, Прибайкальский муниципальный район, Республика Бурятия