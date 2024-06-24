Зулпукаров Азамат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зулпукаров Азамат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зулпукаров Арслан Азаматович

Мать ребёнка: Самикова Эльвира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самикова Эльвира

Рождение ребёнка
24.10.2003

Дочь: Крайнова (Зулпукарова) Азалия Азаматовна

Мать ребёнка: Безган (Рязанцева) Надежда Михайловна

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан

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