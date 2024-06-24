Зулпукаров Азамат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зулпукаров Арслан Азаматович
Мать ребёнка: Самикова Эльвира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самикова Эльвира
Рождение ребёнка
24.10.2003
Дочь: Крайнова (Зулпукарова) Азалия Азаматовна
Мать ребёнка: Безган (Рязанцева) Надежда Михайловна
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан