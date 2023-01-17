Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно
Отец ребёнка: Катанцев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно
Отец ребёнка: Катанцев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катанцев Семен Васильевич
Отец ребёнка: Катанцев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Катанцев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катанцев Федор Васильевич
Отец ребёнка: Катанцев Василий