Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно

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Место рождения

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Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно

Отец ребёнка: Катанцев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно

Отец ребёнка: Катанцев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катанцев Семен Васильевич

Отец ребёнка: Катанцев Василий

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катанцев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катанцев Федор Васильевич

Отец ребёнка: Катанцев Василий

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
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