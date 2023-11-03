Терминов Прокопий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терминов Прокопий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терминов Василий Прокопьев

Мать ребёнка: не указана

Николаевка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №12, дело №936, стр. 97
Смерть
Неизвестно
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