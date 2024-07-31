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Елисей Савельев

Место рождения

Аграмакова, Спасский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

14.06.1773 ст.

Дата смерти

31.07.1831

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1775 г.р.

Дети

Между 1794 и 1799 г.р.
1807 г.р.

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1773 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Аграмакова, Спасский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феврония / Хевронья Епифанова

Рождение ребёнка
Между 1794 и 1799

Сын: Николай Елисеев

Мать ребёнка: Феврония / Хевронья Епифанова

Рождение ребёнка
26.05.1807 ст.

Сын: Карп Елисеев

Мать ребёнка: Феврония / Хевронья Епифанова

Смерть
31.07.1831
Аграмакова, Спасский уезд, Рязанская губерния

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