Елисей Савельев
Место рождения
Дата рождения14.06.1773 ст.
Дата смерти31.07.1831
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1773 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1794 и 1799
Сын: Николай Елисеев
Мать ребёнка: Феврония / Хевронья Епифанова
Рождение ребёнка
26.05.1807 ст.
Сын: Карп Елисеев
Мать ребёнка: Феврония / Хевронья Епифанова
Смерть
31.07.1831