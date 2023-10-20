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Душин Андрей Саитхужевич
Душин Андрей Саитхужевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.02.1987
Пол
Мужской
Отец
Шамсутдинов Саитхужа Мухарламович
1949 г.р.
Мать
Душина Светлана Васильевна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1987
Отец:
Шамсутдинов Саитхужа Мухарламович
Мать:
Душина Светлана Васильевна
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