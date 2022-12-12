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Анкудинов Лаврентий Иванович

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Место рождения

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Анкудинов Иван Васильевич

Мать: Анкудинова Степанида Никитична

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Ивана Анкудинова сын Лаврентий 10 лет ГАСО Ф... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Анкудинов Василий Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО Ф.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизская сказка 1850 года Мая 1го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Гороблагодатского округа Верхнетуринского казенного завода. Лаврентия сын Василий 2 4/1... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Анкудинова Катерина Лаврентьевна

Мать ребёнка: не указана

ГАСО Ф.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизская сказка 1850 года Мая 1го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Гороблагодатского округа Верхнетуринского казенного завода. Лаврентия Иванова дочь Катерин... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анкудинова Ненила Егоровна

Смерть
Неизвестно
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