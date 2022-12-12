Анкудинов Лаврентий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1823
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Ивана Анкудинова сын Лаврентий 10 лет ГАСО Ф... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Анкудинов Василий Лаврентьевич
Мать ребёнка: не указана
ГАСО Ф.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизская сказка 1850 года Мая 1го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Гороблагодатского округа Верхнетуринского казенного завода. Лаврентия сын Василий 2 4/1... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Анкудинова Катерина Лаврентьевна
Мать ребёнка: не указана
ГАСО Ф.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизская сказка 1850 года Мая 1го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Гороблагодатского округа Верхнетуринского казенного завода. Лаврентия Иванова дочь Катерин... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно