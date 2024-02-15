Таминаров Шайхутдин Фасхутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаминаров Шайхутдин Фасхутдинович

Таминаров Шайхутдин Фасхутдинович

avatar

Место рождения

Уразбахты, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1960

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Таминдаров Фасхутдин

Мать: не указана

Уразбахты, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байбурина Халида Шайхутдиновна

Мать ребёнка: Таминдарова Самига

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гареева Сагира Шайхутдиновна

Мать ребёнка: Таминдарова Самига

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таминдаров Мухуддин Шайхутдинович

Мать ребёнка: Таминдарова Самига

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таминдаров Раис Шайхутдинович

Мать ребёнка: Таминдарова Самига

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таминдаров Махмуд Шайхутдинович

Мать ребёнка: Таминдарова Самига

Рождение ребёнка
Около 04.04.1913

Сын: Таминдаров Хуснутдин Шайхутдинович

Мать ребёнка: Таминдарова Самига

Уразбахты, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
После 1960
Уразбахты, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.