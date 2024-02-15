Таминаров Шайхутдин Фасхутдинович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1960
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Таминдаров Фасхутдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байбурина Халида Шайхутдиновна
Мать ребёнка: Таминдарова Самига
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гареева Сагира Шайхутдиновна
Мать ребёнка: Таминдарова Самига
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таминдаров Мухуддин Шайхутдинович
Мать ребёнка: Таминдарова Самига
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таминдаров Раис Шайхутдинович
Мать ребёнка: Таминдарова Самига
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таминдаров Махмуд Шайхутдинович
Мать ребёнка: Таминдарова Самига
Рождение ребёнка
Около 04.04.1913
Сын: Таминдаров Хуснутдин Шайхутдинович
Мать ребёнка: Таминдарова Самига
Смерть
После 1960