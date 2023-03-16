Халиуллин Зифил Мударисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халиуллина Зарина Зифиловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халиуллин Искандер Зифилович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности