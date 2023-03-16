Халиуллин Зифил Мударисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халиуллин Зифил Мударисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Халиуллин Мударис Фатхинурович

Мать: Халиуллина Джамиля Камиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халиуллина Зарина Зифиловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халиуллин Амир Зифилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халиуллин Искандер Зифилович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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