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Колесников Павел Владимирович
Колесников Павел Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.04.1988
Пол
Мужской
Отец
Колесников Владимир Викторович
Мать
Колесникова Светлана Валерьевна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1988
Отец:
Колесников Владимир Викторович
Мать:
Колесникова Светлана Валерьевна
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