Осинцева (Чулкова) Евдокия Дорофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1922
Сын: Осинцев Григорий Дмитриевмч
Отец ребёнка: Осинцев Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Осинцев Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Осинцев Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1928
Сын: Осинцев Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Осинцев Дмитрий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно