Осинцева (Чулкова) Евдокия Дорофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осинцева (Чулкова) Евдокия Дорофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Осинцев Григорий Дмитриевмч

Отец ребёнка: Осинцев Дмитрий Дмитриевич

Панкрушиха, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1924

Сын: Осинцев Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Осинцев Дмитрий Дмитриевич

Панкрушиха, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Осинцев Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Осинцев Дмитрий Дмитриевич

Панкрушиха, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осинцев Дмитрий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно