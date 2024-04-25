Кудреватых Матрона Арсеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудреватых Николай Антонович
Отец ребёнка: Кудреватых Антоний Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усова (Кудреватых) Пелагея Антоновна
Отец ребёнка: Кудреватых Антоний Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудреватых Фёдор Антонович
Отец ребёнка: Кудреватых Антоний Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно