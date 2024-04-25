Кудреватых Матрона Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудреватых Матрона Арсеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудреватых Николай Антонович

Отец ребёнка: Кудреватых Антоний Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усова (Кудреватых) Пелагея Антоновна

Отец ребёнка: Кудреватых Антоний Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудреватых Фёдор Антонович

Отец ребёнка: Кудреватых Антоний Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудреватых Антоний Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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