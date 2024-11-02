(Степанова) Лидия Гавриловна
женский, родилась 1918 ст., Монастырская, город Киров, Кировская область
ОтецСтепанов Гавриил Егорович (Георгиевич)23.03.1899 ст. г.р.
МатьСтепанова (Чарушина) Надежда Ивановна21.08.1897 ст. г.р.
Супруги
Василий ИвановичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918 ст.
Монастырская, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Василий Иванович