(Степанова) Лидия Гавриловна 1918 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Степанова) Лидия Гавриловна

Автор
ЕС
Степанова Е.

женский, родилась 1918 ст., Монастырская, город Киров, Кировская область

Отец
Степанов Гавриил Егорович (Георгиевич)23.03.1899 ст. г.р.
Мать
Степанова (Чарушина) Надежда Ивановна21.08.1897 ст. г.р.
Супруги
Василий ИвановичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918 ст.

Отец: Степанов Гавриил Егорович (Георгиевич)

Мать: Степанова (Чарушина) Надежда Ивановна

Монастырская, город Киров, Кировская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Василий Иванович

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