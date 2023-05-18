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Черемисинов Павел

Место рождения

д.Б.Ковали Архангельского с/с Шабалинского р-на Кировской обл

Дата рождения

1922

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Черемисинов Павел Иванович

Мать: Черемисинова Мария Трефиловна

д.Б.Ковали Архангельского с/с Шабалинского р-на Кировской обл
Образование
С ?.09.1930 по ?.06.1940
Новотроицкая средняя школа, с.Новотроицкое, Шабалинского р.,Кировской обл
среднее
Призыв на военную службу
1941
шабалинский рвк
Военная служба
1941
758 стрелковый полк 88 стрелковой дивизии
Наводчик минроты 2сб 758 стр полка
Военная награда
17.03.1943
медаль за отвагу
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Смерть
1943
Причина смерти: погиб ВОВ
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