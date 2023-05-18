Черемисинов Павел
Место рожденияд.Б.Ковали Архангельского с/с Шабалинского р-на Кировской обл
Дата рождения1922
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
д.Б.Ковали Архангельского с/с Шабалинского р-на Кировской обл
Образование
С ?.09.1930 по ?.06.1940
Новотроицкая средняя школа, с.Новотроицкое, Шабалинского р.,Кировской обл
среднее
Призыв на военную службу
1941
шабалинский рвк
Военная служба
1941
758 стрелковый полк 88 стрелковой дивизии
Наводчик минроты 2сб 758 стр полка
Военная награда
17.03.1943
медаль за отвагу
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Смерть
1943
Причина смерти: погиб ВОВ