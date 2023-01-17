Никуличев Валентин Николаевич
Место рождения
Дата рождения17.01.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1924
Отец: Никуличев Николай Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Никуличева Татьяна Валентиновна
Мать ребёнка: не указана
Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никуличев Николай Валентинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никуличев Игорь Валентинович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Харьков, Харківська область