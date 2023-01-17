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Никуличев Валентин Николаевич

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Место рождения

Окулово, Корневская волость, Кадниковский уезд

Дата рождения

17.01.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1924

Отец: Никуличев Николай Васильевич

Мать: не указана

Окулово, Корневская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1954

Дочь: Никуличева Татьяна Валентиновна

Мать ребёнка: не указана

Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никуличев Николай Валентинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никуличев Игорь Валентинович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никуличева Валентина Александровна

Смерть
Неизвестно
Харьков, Харківська область
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