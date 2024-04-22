Елена Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена Петрова

Елена Петрова

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Около 1870 ст.

Муж: Анисимов Петр Андреев

Воскресенская, города Руза, церковь
Рождение ребёнка
20.01.1871 ст.

Дочь: Ксения Петрова

Отец ребёнка: Анисимов Петр Андреев

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
02.10.1876 ст.

Сын: Анисимов Сергей Петров

Отец ребёнка: Анисимов Петр Андреев

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
18.09.1884 ст.

Дочь: Пелагея Петрова

Отец ребёнка: Анисимов Петр Андреев

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
18.09.1884 ст.

Сын: Анисимов Дмитрий Петров

Отец ребёнка: Анисимов Петр Андреев

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
05.10.1886 ст.

Дочь: Максимова Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Анисимов Петр Андреев

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
08.02.1889 ст.

Сын: Анисимов Федор Петров

Отец ребёнка: Анисимов Петр Андреев

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
27.04.1893 ст.

Сын: Анисимов Иван Петров

Отец ребёнка: Анисимов Петр Андреев

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егор Петров

Отец ребёнка: Анисимов Петр Андреев

Таблово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close