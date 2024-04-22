Елена Петрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851 ст.
Бракосочетание
Около 1870 ст.
Воскресенская, города Руза, церковь
Рождение ребёнка
20.01.1871 ст.
Дочь: Ксения Петрова
Отец ребёнка: Анисимов Петр Андреев
Рождение ребёнка
02.10.1876 ст.
Отец ребёнка: Анисимов Петр Андреев
Рождение ребёнка
18.09.1884 ст.
Дочь: Пелагея Петрова
Отец ребёнка: Анисимов Петр Андреев
Рождение ребёнка
18.09.1884 ст.
Отец ребёнка: Анисимов Петр Андреев
Рождение ребёнка
05.10.1886 ст.
Дочь: Максимова Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Анисимов Петр Андреев
Рождение ребёнка
08.02.1889 ст.
Отец ребёнка: Анисимов Петр Андреев
Рождение ребёнка
27.04.1893 ст.
Сын: Анисимов Иван Петров
Отец ребёнка: Анисимов Петр Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егор Петров
Отец ребёнка: Анисимов Петр Андреев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно