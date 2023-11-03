Кубыкина (Сухова) Ульяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1903
Отец: Сухов Петр Иванов
Рождение ребёнка
16.08.1927
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Кубыкин Михаил Павлович
Выд 438574 от 10 июля 1953 г. кропотино
Рождение ребёнка
01.01.1929
Дочь: Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Кубыкин Михаил Павлович
Рождение ребёнка
06.10.1930
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Кубыкин Михаил Павлович
Выд 561534 от 18 июля 1948
Рождение ребёнка
05.04.1934
Отец ребёнка: Кубыкин Михаил Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кубыкин Михаил Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно