Хлуднев Константин
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хлуднев Иван
Мать: Хлуднева Агафья
Рождение ребёнка
07.04.1947
Дочь: Марусенко Светлана
Мать ребёнка: Хлуднева Евдокия
Рождение ребёнка
14.02.1952
Дочь: Курячая Людмила
Мать ребёнка: Хлуднева Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хлуднева Евдокия
Смерть
Неизвестно