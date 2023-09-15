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Хлуднев Константин

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Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хлуднев Иван

Мать: Хлуднева Агафья

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
07.04.1947

Дочь: Марусенко Светлана

Мать ребёнка: Хлуднева Евдокия

Рождение ребёнка
14.02.1952

Дочь: Курячая Людмила

Мать ребёнка: Хлуднева Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлуднева Евдокия

Смерть
Неизвестно
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