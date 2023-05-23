Кунский Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунский Федор

Место рождения

д. Кункино Зайцевского сп Новгородской области

Дата рождения

16.01.1898

Дата смерти

10.05.1985

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1898

Отец: Родин-Андреев Василий

Мать: не указана

д. Кункино Зайцевского сп Новгородской области
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Зуева Зинаида

Мать ребёнка: Кунская Валентина

Рождение ребёнка
1927

Сын: Кунский Михаил

Мать ребёнка: Кунская Валентина

Смерть
10.05.1985
Вышний Волочек
Похороны
Неизвестно
кладбище Теплое
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