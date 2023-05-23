Кунский Федор
Место рожденияд. Кункино Зайцевского сп Новгородской области
Дата рождения16.01.1898
Дата смерти10.05.1985
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1898
Отец: Родин-Андреев Василий
Мать: не указана
д. Кункино Зайцевского сп Новгородской области
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Зуева Зинаида
Мать ребёнка: Кунская Валентина
Рождение ребёнка
1927
Сын: Кунский Михаил
Мать ребёнка: Кунская Валентина
Смерть
10.05.1985
Вышний Волочек
Похороны
Неизвестно
кладбище Теплое