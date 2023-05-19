Хорошавин Леонид Алексеевич
Место рождения
Дата рождения03.03.1915
Дата смерти23.11.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1936
Дочь: Шелеметева Людмила Леонидовна
Мать ребёнка: Лоскутова Людмила Сергеевна
Базово, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
23.11.1942
Каменно-Верховка, Каширский муниципальный район, Воронежская область