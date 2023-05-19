Хорошавин Леонид Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавин Леонид Алексеевич

Место рождения

Шарнур, Яранский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

03.03.1915

Дата смерти

23.11.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Шарнур, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.09.1936

Дочь: Шелеметева Людмила Леонидовна

Мать ребёнка: Лоскутова Людмила Сергеевна

Базово, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
23.11.1942
Каменно-Верховка, Каширский муниципальный район, Воронежская область
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