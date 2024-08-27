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Птяшко Марк Максимович

Место рождения

д. Пильница Белоручской волости Минского уезда Минской губернии

Дата рождения

1915

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Птяшко Максим Борисович

Мать: Птяшко Потершук София Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Птяшко Вера Ивановна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Птяшко Надежда Марковна

Мать ребёнка: Птяшко Вера Ивановна

Смерть
1944
Наименование военкомата: Минский РВК, Белорусская ССР, Минская обл., Минский р-н Дата и место призыва: Минский РВК, Белорусская ССР, Минская обл., Минский р-н Дата призыва: 07.07.1944 Воинское звание:... Показать все

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