Птяшко Марк Максимович
Место рожденияд. Пильница Белоручской волости Минского уезда Минской губернии
Дата рождения1915
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Птяшко Вера Ивановна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Птяшко Надежда Марковна
Мать ребёнка: Птяшко Вера Ивановна
Смерть
1944
Наименование военкомата: Минский РВК, Белорусская ССР, Минская обл., Минский р-н Дата и место призыва: Минский РВК, Белорусская ССР, Минская обл., Минский р-н Дата призыва: 07.07.1944 Воинское звание:... Показать все