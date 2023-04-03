Петров Тимофей
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
02.03.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова Анна Исаевна
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Анна Исаевна
Смерть
Неизвестно