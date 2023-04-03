Петров Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Тимофей

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
02.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Анна Исаевна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Анна Исаевна

Смерть
Неизвестно
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