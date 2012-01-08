Кудрявцева (Грива) Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева (Грива) Екатерина Федоровна

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Место рождения

Russia

Дата рождения

28.11.1928

Дата смерти

08.01.2012

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1928

Отец: Грива Федор

Мать: Грива Качалова Евдокия Кирилловна

Russia
Рождение ребёнка
07.02.1957

Дочь: Фомина Марина Валентиновна

Отец ребёнка: Кудрявцев Валентин Семенович

Russia
Рождение ребёнка
1961

Сын: Кудрявцев Евгений Валентинович

Отец ребёнка: Кудрявцев Валентин Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Валентин Семенович

Смерть
08.01.2012
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