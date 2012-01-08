Кудрявцева (Грива) Екатерина Федоровна
Место рожденияRussia
Дата рождения28.11.1928
Дата смерти08.01.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1928
Отец: Грива Федор
Russia
Рождение ребёнка
07.02.1957
Дочь: Фомина Марина Валентиновна
Отец ребёнка: Кудрявцев Валентин Семенович
Russia
Рождение ребёнка
1961
Сын: Кудрявцев Евгений Валентинович
Отец ребёнка: Кудрявцев Валентин Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.01.2012