Мартиросов Александр Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1966
Сын: Мартиросов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Кузьмина Инна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Анна Александровна
Мать ребёнка: Кузьмина Инна Ивановна
Развод
Неизвестно
Жена: Кузьмина Инна Ивановна
Смерть
Неизвестно