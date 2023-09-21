Мартиросов Александр Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартиросов Александр Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1966

Сын: Мартиросов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Кузьмина Инна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Анна Александровна

Мать ребёнка: Кузьмина Инна Ивановна

Развод
Неизвестно

Жена: Кузьмина Инна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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