Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1928

Дата смерти

30.03.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1956

Сын: Алексеев Александр

Отец ребёнка: Алексеев Василий

Рождение ребёнка
03.10.1957

Сын: Алексеев Сергей

Отец ребёнка: Алексеев Василий

Рождение ребёнка
02.07.1960

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Алексеев Василий

Рождение ребёнка
15.11.1964

Сын: Алексеев Андрей

Отец ребёнка: Алексеев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Василий

Смерть
30.03.2015
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