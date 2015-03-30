Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1928
Дата смерти30.03.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1956
Сын: Алексеев Александр
Отец ребёнка: Алексеев Василий
Рождение ребёнка
03.10.1957
Сын: Алексеев Сергей
Отец ребёнка: Алексеев Василий
Рождение ребёнка
02.07.1960
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Алексеев Василий
Рождение ребёнка
15.11.1964
Сын: Алексеев Андрей
Отец ребёнка: Алексеев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексеев Василий
Смерть
30.03.2015