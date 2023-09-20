Задорожная (Сычева) Ефросиния Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задорожная (Сычева) Ефросиния Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

14.11.1920

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Анна Терентьевна

Отец ребёнка: Задорожный Терентий Давидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Задорожная Елена Терентьевна

Отец ребёнка: Задорожный Терентий Давидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Задорожный Терентий Давидович

Смерть
14.11.1920
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