Задорожная (Сычева) Ефросиния Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смерти14.11.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Анна Терентьевна
Отец ребёнка: Задорожный Терентий Давидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Задорожная Елена Терентьевна
Отец ребёнка: Задорожный Терентий Давидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.11.1920