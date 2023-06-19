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(Лыскова) Мария Фокиева

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

25.01.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1897 ст.

Отец: Лысков Фока Александров

Мать: Лыскова Анастасия Иванова

Самара, Самара, Самарская область
Ильинская церковь восприемники: Павел Иванов Кузьмодемьянский и села Языкова крестьянка Мария Иванова Краснова
Восприемник
21.08.1917 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Воскресенский кафедральный собор крестная мать у Веры Петровой Рубейкиной кр. отец у Веры - Петр Григорьев Смирнов
Смерть
Неизвестно