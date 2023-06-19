(Лыскова) Мария Фокиева
Место рождения
Дата рождения25.01.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1897 ст.
Отец: Лысков Фока Александров
Ильинская церковь восприемники: Павел Иванов Кузьмодемьянский и села Языкова крестьянка Мария Иванова Краснова
Восприемник
21.08.1917 ст.
Воскресенский кафедральный собор крестная мать у Веры Петровой Рубейкиной кр. отец у Веры - Петр Григорьев Смирнов
Смерть
Неизвестно