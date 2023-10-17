Иван Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аким

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бабкино, Матвеевская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно
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