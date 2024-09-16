Покровский Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1818 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
священник Покровской Углецкой церкви Грязовецкого уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.
Дочь: Покровская Параскева Николаевна
Мать ребёнка: Покровская Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.
Дочь: Углецкая (Покровская) Филицата Николаевна
Мать ребёнка: Покровская Анна Семеновна
Смерть
До 1818 ст.