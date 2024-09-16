Покровский Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покровский Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1818 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1769 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Покровское, Грязовецкий район, Вологодская область
священник Покровской Углецкой церкви Грязовецкого уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Покровская Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1803 ст.

Дочь: Покровская Параскева Николаевна

Мать ребёнка: Покровская Анна Семеновна

Покровское, Грязовецкий район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.

Дочь: Углецкая (Покровская) Филицата Николаевна

Мать ребёнка: Покровская Анна Семеновна

Смерть
До 1818 ст.

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