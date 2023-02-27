(Тимошенко) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Тимошенко Филипп Яковлевич
Отец ребёнка: Тимошенко Яков
Рождение ребёнка
1815
Сын: Тимошенко Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Тимошенко Яков
Рождение ребёнка
1825
Сын: Тимошенко Матвей
Отец ребёнка: Тимошенко Яков
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Тимошенко Яков
Рождение ребёнка
1842
Сын: Тимошенко Федосей
Отец ребёнка: Тимошенко Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимошенко Яков
Смерть
Неизвестно