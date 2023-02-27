(Тимошенко) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тимошенко) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Тимошенко Филипп Яковлевич

Отец ребёнка: Тимошенко Яков

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Тимошенко Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Тимошенко Яков

Рождение ребёнка
1825

Сын: Тимошенко Матвей

Отец ребёнка: Тимошенко Яков

Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Тимошенко Яков

Рождение ребёнка
1842

Сын: Тимошенко Федосей

Отец ребёнка: Тимошенко Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимошенко Яков

Смерть
Неизвестно
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