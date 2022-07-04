Тимофеев Виктор Петрович 1951 — найти родственников по фамилии на Familio

Тимофеев Виктор Петрович

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился 1951, Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд

Отец
Тимофеев Пётр Степанович1923 г.р.
Мать
Тимофеева (Иванова) Евдокия СтепановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Тимофеева НатальяНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Тимофеев Пётр Степанович

Мать: Тимофеева (Иванова) Евдокия Степановна

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд

Место жительства
Неизвестно
Холм, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева Наталья

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