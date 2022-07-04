Тимофеев Виктор Петрович
мужской, родился 1951, Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
ОтецТимофеев Пётр Степанович1923 г.р.
МатьТимофеева (Иванова) Евдокия СтепановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Тимофеева НатальяНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
Место жительства
Неизвестно
Холм, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимофеева Наталья