Цыганова-Штырева Зоя Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганова-Штырева Зоя Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цыганова Наталья Борисовна

Отец ребёнка: Цыганов Борис Авимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергеева Ольга Борисовна

Отец ребёнка: Цыганов Борис Авимович

Смерть
Неизвестно