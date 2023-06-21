Цыганова-Штырева Зоя Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыганова Наталья Борисовна
Отец ребёнка: Цыганов Борис Авимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергеева Ольга Борисовна
Отец ребёнка: Цыганов Борис Авимович
Смерть
Неизвестно