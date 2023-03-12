Гнездова Лилия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гнездова Лилия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.2012

Сын: Гнездов Алексей Евгеньевич

Отец ребёнка: Гнездов Евгений Валерьевич

Рождение ребёнка
05.09.2016

Дочь: Гнездова Валерия Евгеньевна

Отец ребёнка: Гнездов Евгений Валерьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гнездов Евгений Валерьевич

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