Поникаровская Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1919
Сын: Поникаровский Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Поникаровский Василий Павлович
Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно