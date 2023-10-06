Поникаровская Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поникаровская Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1919

Сын: Поникаровский Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Поникаровский Василий Павлович

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поникаровский Василий Павлович

Смерть
Неизвестно
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