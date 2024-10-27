Анна Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1841 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1862 ст.
Муж: Елеферий Герасимов
Жениху 26, невесте 21. Поручители д. Кобылино Яков Григорьев и Лазарь Герасимов. По невесте д. Волкова крест.сын Григорий Матфеев, д. Раменье вдова Марфа Феофилактова.
Рождение ребёнка
02.01.1863 ст.
Сын: Павел Елифериев
Отец ребёнка: Елеферий Герасимов
Восприемник Служащий в Белозерском уезде рядовой Роман Моисеев из д. Горково Тверской губернии Колязинского уезда.
Рождение ребёнка
29.09.1866 ст.
Сын: Михаил
Отец ребёнка: не указан
Незаконно рождённый. Восприемник д. Кобылино гос.крест. Егор Иванов.
Рождение ребёнка
26.03.1868 ст.
Сын: Степан
Отец ребёнка: не указан
Незаконно рождённый. Восприемник Лаврентий Григорьев.
Рождение ребёнка
29.12.1870 ст.
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: не указан
Незаконно рождённая. Восприемник д. Кобылино крест.жена Анна Максимова.
Рождение ребёнка
19.09.1873 ст.
Сын: Феодор
Отец ребёнка: не указан
Незаконно рожденный. Восприемник д. Кобылино крест. сын Григорий Яковлев
Смерть
Неизвестно