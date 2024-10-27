Анна Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Тимофеева

Место рождения

Чачема, Антушевская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

1863 г.р.
1866 г.р.
1868 г.р.
1870 г.р.
1873 г.р.

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Чачема, Антушевская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
21.01.1862 ст.

Муж: Елеферий Герасимов

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Жениху 26, невесте 21. Поручители д. Кобылино Яков Григорьев и Лазарь Герасимов. По невесте д. Волкова крест.сын Григорий Матфеев, д. Раменье вдова Марфа Феофилактова.
Рождение ребёнка
02.01.1863 ст.

Сын: Павел Елифериев

Отец ребёнка: Елеферий Герасимов

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник Служащий в Белозерском уезде рядовой Роман Моисеев из д. Горково Тверской губернии Колязинского уезда.
Рождение ребёнка
29.09.1866 ст.

Сын: Михаил

Отец ребёнка: не указан

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Незаконно рождённый. Восприемник д. Кобылино гос.крест. Егор Иванов.
Рождение ребёнка
26.03.1868 ст.

Сын: Степан

Отец ребёнка: не указан

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Незаконно рождённый. Восприемник Лаврентий Григорьев.
Рождение ребёнка
29.12.1870 ст.

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: не указан

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Незаконно рождённая. Восприемник д. Кобылино крест.жена Анна Максимова.
Рождение ребёнка
19.09.1873 ст.

Сын: Феодор

Отец ребёнка: не указан

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Незаконно рожденный. Восприемник д. Кобылино крест. сын Григорий Яковлев
Смерть
Неизвестно

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