Миннахметов Марат Дарвинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миннахметов Марат Дарвинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1963

Дата смерти

30.07.1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1987 г.р.

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1963

Отец: Миннахметов Дарвин

Мать: Миннахметова Таскира Миннахметовна

Рождение ребёнка
21.11.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минниахметова Венера Минрахмановна

Рождение ребёнка
07.03.1987

Сын: Минниахметов Марс Маратович

Мать ребёнка: Минниахметова Венера Минрахмановна

Смерть
30.07.1991
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