Миннахметов Марат Дарвинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1963
Дата смерти30.07.1991
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1963
Отец: Миннахметов Дарвин
Рождение ребёнка
21.11.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Минниахметова Венера Минрахмановна
Рождение ребёнка
07.03.1987
Сын: Минниахметов Марс Маратович
Мать ребёнка: Минниахметова Венера Минрахмановна
Смерть
30.07.1991