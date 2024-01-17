Алек — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алек

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.203

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

237 г.р.

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.203

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.237

Дочь: Гвэннет

Мать ребёнка: Мелани

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