Егоров Илларион Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1931
Дочь: Лисовская Лидия Илларионовна
Мать ребёнка: Егорова Анна Ивановна
Ельня, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Егорова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно