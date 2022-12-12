Егоров Илларион Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Илларион Герасимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1931

Дочь: Лисовская Лидия Илларионовна

Мать ребёнка: Егорова Анна Ивановна

Ельня, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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