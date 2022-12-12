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Волков Николай Яковлевич

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Место рождения

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

06.05.1907

Дата смерти

27.09.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1907

Отец: Волков Яков Максимович

Мать: Волкова Василиса Ивановна

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.02.1931

Сын: Волков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Волкова Клавдия

Рождение ребёнка
15.09.1935

Дочь: Михайлова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Волкова Клавдия

Смерть
27.09.1937
Бутово, Московский уезд, Московская губерния
Похороны
Неизвестно
Бутовский полигон
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