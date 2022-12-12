Волков Николай Яковлевич
Место рождения
Дата рождения06.05.1907
Дата смерти27.09.1937
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1907
Отец: Волков Яков Максимович
Рождение ребёнка
22.02.1931
Сын: Волков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Волкова Клавдия
Рождение ребёнка
15.09.1935
Дочь: Михайлова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Волкова Клавдия
Смерть
27.09.1937
Бутово, Московский уезд, Московская губерния
Похороны
Неизвестно
Бутовский полигон