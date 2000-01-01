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Favre Fredrick William

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Место рождения

Kokomo, Howard County, Indiana

Дата рождения

25.05.1912

Дата смерти

13.02.1965

Пол

Мужской

Отец

Мать

1894 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1912

Отец: Favre

Мать: Taylor Amy Kerfees

Kokomo, Howard County, Indiana
Место жительства
1920
Развод
Неизвестно

Жена: Favre Mary

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Favre Jim

Мать ребёнка: Favre Mary

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Favre Mary

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.02.1965
Lake Orion, Michigan
Похороны
Неизвестно
Lake Orion, Oakland, Michigan, United States of America
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