Favre Fredrick William
Место рожденияKokomo, Howard County, Indiana
Дата рождения25.05.1912
Дата смерти13.02.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1912
Отец: Favre
Мать: Taylor Amy Kerfees
Kokomo, Howard County, Indiana
Место жительства
1920
Развод
Неизвестно
Жена: Favre Mary
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Favre Jim
Мать ребёнка: Favre Mary
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Favre Mary
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.02.1965
Lake Orion, Michigan
Похороны
Неизвестно
Lake Orion, Oakland, Michigan, United States of America