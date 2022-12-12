Феодора Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодора Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1682 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1729

Дочь: Ефросиния Ивановна

Отец ребёнка: Иван Петрович

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1730

Сын: Илья Иванович

Отец ребёнка: Иван Петрович

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Петрович

Место жительства
Неизвестно
Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Смерть
Неизвестно
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