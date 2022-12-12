Феодора Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Ефросиния Ивановна
Отец ребёнка: Иван Петрович
Рождение ребёнка
1730
Сын: Илья Иванович
Отец ребёнка: Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно