(Гром) Марфа Михайловна
Место рождения
Дата рождения02.09.1907
Дата смерти14.03.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1907
Отец: Гром Михаил Онуфриевич
Мать: Гром Мавра Петровна
Ф. 931, О. 1, Д. 2616, файл 836 (стр. 104), запись 67 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-S8RG
Крещение
03.09.1907
Иоанно-Богословская церковь
Смерть
14.03.1908
Причина смерти: Infant | От конвульсий | Ф. 931, О. 1, Д. 2641, файл 149 (стр. 56), запись 8 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHB-XDS6
Похороны
15.03.1908