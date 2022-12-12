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(Гром) Марфа Михайловна

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Место рождения

Текуча, Черкаська область

Дата рождения

02.09.1907

Дата смерти

14.03.1908

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1907

Отец: Гром Михаил Онуфриевич

Мать: Гром Мавра Петровна

Текуча, Черкаська область
Ф. 931, О. 1, Д. 2616, файл 836 (стр. 104), запись 67 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-S8RG
Крещение
03.09.1907
Текуча, Черкаська область
Иоанно-Богословская церковь
Смерть
14.03.1908
Причина смерти: Infant | От конвульсий | Ф. 931, О. 1, Д. 2641, файл 149 (стр. 56), запись 8 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHB-XDS6
Похороны
15.03.1908
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