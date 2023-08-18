Майжырова (Тятова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майжырова (Тятова) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

19.04.1965

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

СН
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Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Тятов Яков

Мать: Тятова Марфа

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.04.1965
Зыряновск, Казахстан
Причина смерти: Застрелен(-а)
Похороны
Неизвестно
Зыряновск, Казахстан