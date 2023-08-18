Майжырова (Тятова) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти19.04.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Тятов Яков
Мать: Тятова Марфа
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.04.1965
Зыряновск, Казахстан
Причина смерти: Застрелен(-а)
Похороны
Неизвестно
Зыряновск, Казахстан