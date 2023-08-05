Воробьева (Лямцева) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лямцев Иван Григорьевич
Мать: Лямцева Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Сергей Фёдорович
Отец ребёнка: Воробьев Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Нина Фёдоровна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воробьев Фёдор
Смерть
Неизвестно