Воробьева (Лямцева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьева (Лямцева) Мария Ивановна

Воробьева (Лямцева) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лямцев Иван Григорьевич

Мать: Лямцева Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Сергей Фёдорович

Отец ребёнка: Воробьев Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Нина Фёдоровна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Фёдор

Смерть
Неизвестно