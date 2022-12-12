Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Дружинин Сергей Григорьевич
Дружинин Сергей Григорьевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Большой Ут
, Ачитский, Свердловская область
Дата рождения
1949
Пол
Мужской
Отец
Дружинин Григорий Михайлович
Мать
Дружинина Десяткова Валентина Николаевна
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПД
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец:
Дружинин Григорий Михайлович
Мать:
Дружинина Десяткова Валентина Николаевна
Большой Ут
, Ачитский, Свердловская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия