Дружинин Сергей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДружинин Сергей Григорьевич

Дружинин Сергей Григорьевич

avatar

Место рождения

Большой Ут, Ачитский, Свердловская область

Дата рождения

1949

Пол

Мужской

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Дружинин Григорий Михайлович

Мать: Дружинина Десяткова Валентина Николаевна

Большой Ут, Ачитский, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close